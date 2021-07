Pukkelpop roept jongeren op om zich te laten vaccineren

Als die 6.000 vaccins niet opgeraken in Hasselt, gaan ze toch niet verloren, zegt programmamanager van het vaccinatiecentrum Olivier Hoogmartens: "We staan wekelijks in overleg met de andere vaccinatiecentra van Limburg om de vaccins maximaal te spreiden, maar we hebben nog veel sloten beschikbaar. Dus we doen een oproep aan de jongeren om zich te melden via QVAX of via het callcenter."