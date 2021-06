BEKIJK - Politicoloog Carl Devos verrast Linda De Win met hommage: "Door jou is "Villa Politica" rock 'n roll"

Aan het einde van de uitzending van "Villa Politica" heeft politicoloog Carl Devos voor een onverwachtse wending gezorgd: hij maakte van de gelegenheid gebruik om "Villa Politica"-presentator Linda De Win in de bloemetjes te zetten. Het is immers zijn laatste aflevering met haar, want zij gaat met pensioen. Hij haalde een A4'tje boven met daarop in grote letters "Lang Leve Linda". Daarop volgde een opvallende lofbetuiging.