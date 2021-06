D-Day voor Britney Spears: zangeres getuigt voor het eerst openlijk in proces over bewindvoering vader

Fans en sympathisanten van de zangeres hebben zich verenigd via de hashtag #FreeBritney. Zij klagen via sociale media aan dat hun idool op een oneerlijke manier de controle over haar leven is kwijtgeraakt. Volgens de #FreeBritney-beweging is de zangeres een groot onrecht aangedaan, en moet ze daarvan bevrijd worden.

Hoewel Spears niet fysiek komt getuigen in de rechtbank wordt verwacht dat er een grote schare aanhangers naar het gerechtsgebouw in Los Angeles zal afzakken, net als op vorige procesdagen. Aanwezigen zullen de hoorzitting mee kunnen volgen, maar pers en camera's zijn niet welkom.

Afwachten dus wat Britney zal vertellen. Via Instagram liet ze vorige week nog verstaan dat ze niet meteen geneigd is om weer snel op het podium te stappen. Ze is destijds gestopt met optreden bij haar vaste residentie in Las Vegas, als daad van verzet tegen haar vader. "Geen idee wat er nog komt, ik zit in een overgangsfase in mijn leven en ik vind het best leuk zo", aldus La Spears.