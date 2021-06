Antivaccinatiegroepen richten pijlen op infocampagnes voor jongeren, Smartschool haalt campagne offline

Ook in het vizier van de critici van #ikbendaar kwam het onderwijsplatform Smartschool, een digitale leeromgeving die de voorbije schooljaren druk gebruikt werd bij het afstandsonderwijs. Op Smartschool was de #ikbendaar-campagne te zien, niet alleen voor jongeren ouder dan 16 maar ook voor leerlingen uit het lager middelbaar onderwijs.

Eergisteren verdween de vaccinatiecampagne van Smartschool, wat in de online actiegroepen van antivaxers als een overwinning werd onthaald.

Een woordvoerder van De Ambrassade vertelt aan VRT NWS dat de beslissing van Smartschool is genomen in onderling overleg met WAT WAT en op eigen initiatief van Smartschool. Met de inhoud van de campagne of het principe van informatieverstrekking over vaccinatie heeft de beslissing niets te maken, wel met de "look & feel" en bepaalde slogans als "Spuit mij vol", die inderdaad niet bedoeld zijn voor jongeren onder de 16 jaar oud.