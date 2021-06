Japan start 44 jaar oude kernreactor weer op, kernwetenschapper: "Geen lessen getrokken uit Fukushima"

De Japanse kernreactor werd in 1976 in gebruik genomen en is een van de oudste in het land. Na de kernramp van Fukushima had de Japanse overheid een leeftijdslimiet van veertig jaar ingesteld, toch hebben ze deze reactor opnieuw geactiveerd.

In 2004 vond er een dodelijk ongeval plaats in de kernreactor. Vijf arbeiders kwamen om het leven, zes anderen raakten gewond toen water en stoom lekten uit één van de gescheurde leidingen in het turbinegebouw.