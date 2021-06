Zangeres Jessie J heeft stemproblemen door maagzuuroprispingen: "Alles doen om weer live te kunnen zingen" 

Het is al een tijdje stil rond Jessie J, en de zangeres heldert nu zelf via Instagram op hoe dat komt. Een dokter stelde in februari knobbeltjes vast in haar keel, nadat ze al een tijdje last had van een brandend gevoel in haar keel. Die knobbeltjes zijn er gekomen doordat Jessie ondanks aanhoudende maagzuuroprispingen toch bleef doorzingen. Op die manier heeft ze - zonder dat ze dat zelf in de gaten had - haar stembanden beschadigd.

Ze heeft intussen verschillende behandelingen uitgeprobeerd - van maagzuurremmers tot acupunctuur - , maar zingen lukt haar nog steeds niet pijnloos. Een zware klap voor de zangeres, die bekend is geworden met haar klok van een stem. Daarom zegt Jessie J nu al dat ze "werkt aan haar terugkeer, maar zeker niet wil playbacken", al hebben dokters haar wel al laten weten dat de stemknobbeltjes zullen terugkomen, zo gauw ze weer regelmatig zingt.