Ook bij code geel mogen jeugdbewegingen deze zomer kampvuren maken (onder voorwaarden)

Begin deze maand voerde Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) een algemeen rook- en vuurverbod in bij code geel voor brandgevaar in alle Vlaamse bos- en natuurgebieden. Code geel betekent dus niet langer alleen voorhoogde waakzaamheid, maar ook sigaret roken of een kampvuur maken is sinds deze maand bij code geel verboden.