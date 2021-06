Jos D'Haese (PVDA): "We zitten in onderzoekscommissie dankzij druk van heel veel mensen"

De parlementaire commissie moet niet alleen achterhalen hoe de PFOS-vervuiling door 3M mogelijk is geweest, maar moet volgens Jos D'Haese ook bekijken waar er nog PFOS- en PFAS-problemen zijn. Daarbij moet ook worden gekeken naar mogelijke problemen bij mensen die in de omgeving wonen of die er beroepshalve mee hebben gewerkt.



Met name over het huidige PFOS-beleid van de Vlaamse overheid valt volgens D'Haese wel iets te zeggen. "Men verspreidt toetsingswaarden voor PFOS om te bekijken of de bodem vervuild is, maar dat toetsingskader is gebaseerd op vijf jaar oude wetenschappelijke kennis, terwijl er al nieuwe rapporten zijn van 2018 en 2020."

"Als u mij dus vraagt of ik het beleid rond PFOS vandaag goed vind, dan zeg ik nee. Absoluut niet. We blijven op basis van verouderde gegevens beleid voeren, terwijl we de mensen moeten beschermen aan de hand van de laatste wetenschappelijke kennis."

Bekijk hieronder het interview met Jos D'Haese in "Villa Politica":