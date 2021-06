Kapotte waterstuw zorgt voor wateroverlast in Denderstreek: "Scheepsvaart is verstoord"

Burgemeester Buyse ging zelf ter plaatse en kon vaststellen dat woningen op dit moment nog niet bedreigd worden door het water, maar er is wel een probleem voor de scheepsvaart. "Die is verstoord, want schepen moeten nog onder de spoorwegbrug kunnen varen. Die heeft een maximale hoogte. Men zal dus goed moeten afspreken met de sluismeesters wanneer ze de schepen opnieuw laten doorvaren."

De brandweer is het water aan het wegpompen en de waterbeheerder probeert alles er zo snel mogelijk te repareren, maar dat is niet eenvoudig. "De as is in twee gebroken en we doen er alles aan om die te vervangen. Dat is niet zo eenvoudig, want die stukken moeten besteld worden. We hopen tegen eind van deze week de stuw te herstellen, maar dat hangt af van de levertermijn van het stuk", klinkt het nog bij woordvoerster van de Vlaamse Waterweg, Karen Buyse.