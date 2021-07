Halle start proefproject om restaurants en koffiebars kindvriendelijker te maken

Volgens Van Rossom is het weliswaar niet de bedoeling om haar zaak om te toveren tot een speeltuin. Ook voor klanten die liefst in alle rust een koffietje komen drinken, heeft ze begrip. "Het is niet de bedoeling dat de kinderen de hele tijd tussen de tafels lopen. Alleen al voor de bediening is dat geen goed idee. Zeker als je met warme dranken rondloopt, kan dat zelfs gevaarlijk zijn. Maar aan tafel proberen we de kinderen wel te verwennen zodat ze graag blijven zitten."

Ook Kaffee de Sleutel, Bij Flash en familie, Cremerie Joy en Bistro tearoom Servais doen mee met het proefproject.