Landen in Zuidelijk Afrika bereid tot grondtroepen om in Mozambique de opmars van IS-rebellen te stuiten

Het toelaten van buitenlandse troepen is niet populair in Mozambique. Onder het blanke minderheidsbewind steunde Zuid-Afrika de rebellengroep Renamo die tientallen jaren strijd voerde tegen de regering in Maputo. Voor 1975 was Mozambique een Portugese kolonie en meer dan tien jaar lang was er een oorlog voor onafhankelijkheid.

Het is dan ook opmerkelijk dat enkele honderden Portugese militairen vandaag het Mozambikaanse leger opleiden. De Europese Unie is het onlangs in principe eens geworden over het sturen van militaire experten om de Mozambikaanse troepen op te leiden, maar concreet is dat nog niet uitgewerkt. Die EU-macht en ook de Portugezen worden echter niet verondersteld om zelf tegen IS te gaan vechten.