Leuven opent testcentrum voor vakantiegangers aan Brabanthal

“Iedereen die op vakantie wil, moet vlot een test kunnen afleggen", stelt de Leuvense burgemeester. "Daarom hebben we een groot testcentrum aan de Brabanthal ingericht. Er is ook een kleiner testcentrum in de Leuvense binnenstad. Met beide testlocaties samen mikken we op een capaciteit van 3.500 tests op piekdagen. De belangstelling is zeer groot: we hebben nu al 1.000 reservaties binnen voor de eerstkomende dagen."