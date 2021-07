Limburg in regenboogkleuren tegen anti-homowet van Hongarije: "In Europa mag je houden van wie je wilt"

De kleurrijke banken in het Spectrumcollege in Beringen, fleuren de speelplaats op, maar staan bovendien symbool voor gelijke kansen voor elke jongere. "We dragen diversiteit hoog in het vaandel en roepen onze jongeren voortdurend op om verdraagzaam te zijn", klinkt het.

Een week geleden werd in Hongarije nog een anti-homowet goedgekeurd. Daardoor wordt het in dat land strafbaar om in het bijzijn van minderjarigen over homo- en transseksualiteit te praten.