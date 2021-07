Luchthaven Antwerpen opent testcentrum: "Voor iedereen, niet alleen passagiers"

Het testcentrum in de luchthaven van Antwerpen moet vooral de druk op de andere testcentra in de stad verlichten. "We willen graag voldoende testcapaciteit beschikbaar maken voor onze reizigers, maar het centrum is ook bedoeld voor iedereen die een coronatest nodig heeft, niet per se mensen die op reis gaan", legt Tom Rutsaert van Luchthaven Antwerpen uit.

Het testcentrum zal zich in het luchthavengebouw zelf bevinden. Een test kost er 55 euro, maar ook de twee gratis PCR-testen van de overheid kan je binnenkort in de luchthaven laten afnemen. Het testcentrum zal elke dag geopend zijn van 8 uur tot 18 uur. Wie zich wil laten testen, moet online een afspraak maken.