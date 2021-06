Man veroordeeld tot 6 jaar cel voor moordpoging aan Dampoort in Gent

Een 47-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van 6 jaar voor een mislukte moordpoging. De feiten speelden zich af in de zomer van 2020 in de Kongostraat in Gent, vlak bij het rondpunt aan de Dampoort. De dader belde ‘s nachts aan bij een kennis en haalde met een mes uit naar zijn gezicht. Het slachtoffer raakte zwaargewond en had nadien wel 30 hechtingen nodig.