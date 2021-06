Songfestivalwinnaar Måneskin speelt op de Lokerse Feesten deze zomer

Met twee studioalbums, 22 platinum singles en meer dan 170 miljoen streams was Måneskin al wereldberoemd in Italië. Nadat ze een maand geleden het Eurovisiesongfestival hadden wonnen, volgt nu de rest van Europa. Ze hebben al in meerdere Europese ranglijsten de hoogste plaats veroverd, en ook bij ons stond hun nummer "Zitti e Buoni" (Italiaans voor "Zwijg en gedraag je") al na twee weken op nummer één in De Afrekening van Studio Brussel.