Zomerbraderie in Mechelen mag opnieuw doorgaan: "Er vallen al soldenkoopjes te rapen"

De traditionele zomerbraderie in Mechelen mag dit jaar weer doorgaan. 65 handelaars zullen vanaf donderdag voor het eerst in een lange tijd een buitenkraam voor hun winkel plaatsen om hun overtollige stock te verkopen. "Dat is voor de handelaars een hele opluchting. De voorbije drie keer is er geen braderie kunnen doorgaan, waardoor de handelaars met een enorme stock zitten", zegt Geert Milis, voorzitter van Mechelen Meemaken.