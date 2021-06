Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden komt met betere omkadering om overlast in recreatiedomeinen aan te pakken

Die maatregelen zijn opzich niet nieuw, maar ze worden wel beter omkaderd in de omzendbrief van Verlinden. Wat wel nieuw is, is dat het plaatsverbod vanaf 1 juli wordt opgenomen in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie. "Als de politie controles uitvoert, zullen ze nu ook meteen kunnen vaststellen dat iemand ergens een plaatsverbod heeft. Zo kunnen ze veel sneller juiste en gepaste beslissingen nemen", klinkt het.

"Dat is een enorme verbetering voor ons", vertelt Yves Bogaerts, korpschef van de politiezone Mechelen-Willebroek. "Als de burgemeester een plaatsverbod uitspreekt en dat komt niet terecht in de gegevensdatabank dan weet een andere politiezone dat niet. Dat zorgde ervoor dat we niet snel konden inspelen op een situatie."