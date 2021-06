Ontvoerde prinses Latifa van Dubai zegt dat ze "vrij is om te reizen waar ze wil" (aldus haar advocaten)

In een mededeling zegt de verdwenen prinses Latifa, dochter van de emir van de Golfstaat Dubai, dat ze nu vrij is om te reizen waar ze wil en ze zou dat recent ook nog hebben gedaan in Europa. Eerder dit jaar had ze in een gesmokkelde video nochtans gezegd dat ze in haar land gevangen werd gehouden door haar eigen familie. Drie jaar geleden mislukte een ontsnappingspoging van de prinses vlak voor de kust van India.