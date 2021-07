Onveilig gevoel op straat? Chatbot YANA begeleidt jongeren op pad doorheen Mechelen

De chatbot heeft de naam YANA gekregen, een afkorting voor "You Are Never Alone". YANA is een toepassing via Facebook Messenger, waarmee je kan chatten zoals je met vrienden of familie zou doen. Alleen zit er nu een automatische chatbot aan de andere kant van de lijn, die je via berichten vraagt of je goed bent aangekomen op je bestemming. Al wat je moet doen, is op voorhand jouw contactgegevens en die van je vertrouwenspersoon doorgeven.