Halle onderzoekt mogelijke PFOS-vervuiling na brand in Suzy wafelfabriek van 22 jaar geleden

"De toenmalige gemeentelijke brandweer hield zelf niet bij in welke gevallen ze blusschuim had gebruikt", licht burgemeester Marc Snoek (Vooruit) van Halle toe. "We vermoeden dat er bij de brand in de Suzy-wafelfabriek blusschuim is gebruikt. Maar het kan evengoed alleen water geweest zijn. We gaan het in elk geval onderzoeken, voor zover dat nog mogelijk is natuurlijk, want het is intussen al 22 jaar geleden." Op het fabrieksterrein staan nu woningen.