Opwijk betaalt inwoners om opritten en terrassen op te breken en groener te maken

Wie de open verharding vervangt door een gazon kan vijf euro per vierkante meter ontvangen. Wie in hetzelfde geval voor beplanting in plaats van een gazon kiest krijgt vijf euro per vierkante meter extra.



Voor gazon in plaats van gesloten verharding bedraagt de subsidie 10 euro per vierkante meter. En hier opnieuw vijf euro per vierkante meter extra wanneer er voor beplanting wordt gekozen.

Tot slot kan je ook vijf euro per vierkante meter krijgen als je gesloten verharding vervangt door een open verharding zoals bijvoorbeeld grastegels. Het maximumbedrag van de subsidie is 500 euro.