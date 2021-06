Orient Express lokt ondanks 6 uur vertraging veel kijklustigen

Het was het wachten meer dan waard, vonden de mensen die gisterenavond laat nog naar het station van Essen afzakten voor de passage van de Orient Express. "Hij blonk en we hebben mooie foto's kunnen nemen. Het is de geschiedenis die voorbij flitst. Uniek!", zijn maar enkele van de opgetogen reacties.

De bijzondere trein, ruim 100 jaar oud, reed uitzonderlijk van Parijs naar Amsterdam en dus ook door ons land. Donderdag keert hij terug. Als hij dan wél op tijd rijdt, zal hij in Essen stilstaan van 11.47 uur tot 12.32 uur, rond 13 uur aankomen in Antwerpen - Centraal en net voor 15 uur in Brussel-Zuid.

"Dan komen we ook terug, want dan hebben we meer tijd om mooie foto's te nemen", klonk het gisterenavond al bij een enthousiasteling.