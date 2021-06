Asse wijst uitbating padelclub definitief toe aan oud-tennisster Sabine Appelmans en vennoten

Het collegebesluit stuitte op protest van de verliezende kandidaten en van de oppositie. Zij namen het woord "vriendjespolitiek" in de mond. Er werd een klacht ingediend bij de Raad van State. De gemeente had een openbare aanbesteding moeten houden in plaats van een marktbevraging, klonk het. "Maar de Raad van State heeft die klacht afgewezen. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn niet geschonden", stelde sportschepen Geert Heyvaert (CD&V) op de gemeenteraad. "Wij hebben een correcte procedure gevolgd", besloot de schepen.