Pfizer-vaccin ook voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar met onderliggende aandoeningen

De IMC heeft de beslissing genomen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie. De jongeren die voor vaccinatie in aanmerking komen zijn tieners die kampen met onderliggende aandoeningen als leukemie, chronische nier- of leverziekten, het syndroom van Down of een verstoord immuunsysteem, of die een transplantatie moeten ondergaan. Bij besmetting met het coronavirus lopen zij een hoog risico op complicaties, wat kan leiden tot een ziekenhuisopname.