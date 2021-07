PFOS in waterlopen: kunnen we nog paling eten? Expert Gentse unief: "Eet geen zelfgevangen vis"

Uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de chemische stof PFOS verspreid is over beken, rivieren en kanalen. De waarde van de stof is overschreden in veel van die waterlopen. De Vlaamse Milieumaatschappij raadt al jaren af om zelfgevangen paling en andere vis op te eten omwille van de aanwezigheid van vervuilende en giftige stoffen. Ook zwemmen in waterlopen wordt afgeraden. Nu er geweten is dat er ook PFOS in de waterlopen zit, wordt daar nog eens extra opgehamerd.