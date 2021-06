Deze week dook de koers van de bekende cryptomunt Bitcoin voor het eerst in 5 maanden even onder de symbolische grens van 30.000 dollar. Nog geen twee maanden geleden was de munt nog het dubbele waard, toen klom de koers tot een recordhoogte van meer dan 60.000 dollar. De crash deze week is onder meer te wijten aan de kritische houding van China tegenover de munt, maar de daling was al enkele weken bezig. En dat kon onze reporter - die voorzichtig investeerde in Bitcoin - zelf ondervinden. Hij ging op zoek naar wat Bitcoin nu eigenlijk is, en wat je er mee kan. Is het de toekomst, of is het gewoon een vervuilende hype? Waarom is de koers zo wispelturig en is investeren in Bitcoin dan wel verstandig? En ... wat heeft Tesla-oprichter Elon Musk hier eigenlijk allemaal mee te maken? Vragen en antwoorden, in zijn podcast.