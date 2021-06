Premier Orban niet bij EK-duel Duitsland-Hongarije: "Regenboogkleuren in stadions, daar tref je voetbalfanaat Orban mee"

De Hongaarse premier Viktor Orban zal vanavond wellicht niet aanwezig zijn op de EK-wedstrijd tussen Hongarije en Duitsland in de Duitse stad München. De Hongaarse regering, met Orban op kop, is woedend over het plan van verschillende Europese landen om gebouwen en voetbalstadions te laten oplichten in de regenboogkleuren. Dat plan kwam er als statement tegen de anti-LGBTQ-wet die in Hongarije gestemd werd.