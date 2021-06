Regenboogprotest voor wedstrijd Hongarije-Duitsland, ook andere plekken worden vanavond verlicht

Als het van de burgemeester van München - Dieter Reiter - afhing, speelde Hongarije vanavond zijn EK-wedstrijd tegen Duitsland in een fel gekleurde Allianz Arena. Hij vroeg aan de UEFA - die het EK organiseert - of het stadion mocht worden verlicht in de regenboogkleuren, als protest tegen de anti-LGBTQI-wet in Hongarije. Maar München kreeg een "njet" van UEFA, met veel protest als gevolg.