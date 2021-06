Republikeinen blokkeren cruciale hervorming van Amerikaanse kieswet in de Senaat

De hervorming van het kiessysteem is het paradepaardje van de nieuwe Amerikaanse president. Biden beschouwt de wet die voorlag in de Senaat - de For the People Act - als het cruciale 'gevecht van zijn presidentschap'. Maar het was duidelijk dat de Republikeinen zich zouden weren als een duivel in een wijwatervat. Zij vinden dat de wet alleen maar bedoeld is om de Democraten meer stemmen te bezorgen.