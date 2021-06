22.000 Europeanen solliciteren bij ESA om astronaut te worden, ook pak meer vrouwelijke kandidaten

ESA had voor het eerst ook mensen met een lichamelijke beperking opgeroepen om te solliciteren. De ruimtevaartorganisatie wil onderzoeken of mensen met bepaalde lichamelijke beperkingen de job van astronaut even goed kunnen uitvoeren, mits een aantal technische aanpassingen. Concreet gaat het dan om mensen met een klein gestalte (kleiner dan 1,30 meter), of die één of twee voeten of onderbenen ontbreken.

257 mensen met zo'n lichamelijk beperking hebben zich ingeschreven, van wie 60 vrouwen. 10 kandidaat-astronauten met een lichamelijke beperking komen uit België.