Dag van de Mantelzorger: verschillende Limburgse gemeenten zetten mantelzorgers in de bloemen

In Bilzen kunnen hulpvragers beroep doen op een budget van 40 euro per maand. Daarmee kunnen ze hun mantelzorger in de bloemetjes zetten. "Sommige hulpvragers hebben het niet zo breed", vertelt schepen van Volksgezondheid Maike Meijers (TROTS OP BILZEN). "Dan is het natuurlijk moeilijk om hun mantelzorger te bedanken, terwijl ze dat misschien wel willen. Die 40 euro extra per maand is dan een mooi cadeau voor de mantelzorger."