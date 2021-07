Roeselare zet Vlaamse dichter Albrecht Rodenbach jaar lang in de kijker: "165 jaar geleden hier geboren" 

Het hele jaar door wordt Albrecht Rodenbach op allerlei manieren herdacht in Roeselare. Rodenbach werd geboren op 27 oktober 1856 in Roeselare en stierf op 23 juni 1880. Op zijn sterfdatum en 165 jaar na zijn geboorte eert Roeselare de "wonderknape" met een Rodenbachjaar.

"Hij leefde nog geen 24 jaar, maar liet toch een onuitwisbare indruk na", zegt Raoul Boucquey, curator van "Dichter Bij Rodenbach". Boucquey wou er geen saaie tentoonstelling van maken en zette in op vernieuwing en beleving. "Bezoekers zullen QR-codes kunnen scannen en op die manier verhalen over Rodenbach beluisteren. Er worden ook 3 films afgespeeld tijdens de tentoonstelling. Die gaan onder andere over de poëzie van Rodenbach, en over de stoeten die hij organiseerde in Roeselare."