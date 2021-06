Theaterfestival selecteert beste voorstellingen van een seizoen getekend door coronapandemie 

De jury heeft ervoor gekozen om die digitale en alternatieve voorstellingen te eren in een aparte categorie met de hashtag #specialhonours.

De "echte" juryselectie bestaat enkel uit voorstellingen die live te zien waren. "Wat er op een podium gebeurt, is toch nog echt iets magisch voor onze jury. Dat is dan toch echt onvervangbaar. Dat vraagt de nodige aandacht, zorg, liefde om daar op die manier naar te blijven kijken en dat wilden we absoluut ook wel doen", zegt Treier.

