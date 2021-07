Stad Leuven wil droom van VRT-journalist waarmaken: "Groot bevrijdingsfeest komt eraan"

VRT-journalist Machteld Libert droomde een tijdje geleden van een groot feest na corona, een bevrijdingsfeest. "In februari ging het echt niet meer met mij. Al die maanden corona waren niet gemakkelijk. Om me beter te kunnen voelen, maakte ik een Spotify-playlist, met als naam "De Bevrijding". Die lijst staat vol met nummers waar ik vrolijk van word. Tijdens mijn wandelingen door Leuven luisterde ik naar die lijst en dan beeldde ik me in dat al de mensen die ik tegenkwam, spontaan begonnen te dansen. Dat maakte me ongelooflijk blij en toen kwam ik op het idee voor een groot bevrijdingsfeest na corona."

Libert goot haar droom in een brief naar de burgemeester van haar thuisstad Leuven en las de brief ook voor op op Radio 1 in het programma "De toestand is hopeloos maar niet ernstig". (lees verder onder het audiofragment)