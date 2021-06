Worden festivaltickets duurder na corona? "Als de prijzen stijgen, dan is dat uit pure noodzaak"

Pukkelpop 2021 wordt iets duurder, Rock Werchter 2022 niet

Het enthousiasme voor Pukkelpop 2021 is enorm, ook al zijn de dagtickets 5 euro duurder dan in 2019, en kosten combitickets 10 euro meer. Maar Pukkelpop nuanceert. “Eind 2019 hebben we een “early bird”-actie gedaan: tot 31 december konden mensen een ticket kopen voor editie 2020 aan de prijs van editie 2019: 205 euro”, zegt woordvoerder Frederik Luyten.

“Daarna zou een combiticket sowieso 215 euro kosten”. Dat is ook de prijs voor een combiticket anno 2021, een dagticket kost 105 euro. “De zaken worden er voor ons niet goedkoper op, integendeel”, klinkt het.

Rock Werchter past zijn prijzen voor editie 2022 niet aan: een combiticket kost 243 euro, een dagticket 110 euro. Wie tickets had voor editie 2020, kon die automatisch laten omboeken naar de volgende editie, of een voucher aanvragen, om dat bedrag te besteden aan gelijk welk concert op de wei van Werchter.

“Die vouchers blijven geldig tot eind augustus 2023”, bevestigt Nele Bigaré van Rock Werchter. Dat staat ook zo in de regels rond evenementen, verlengd door het ministerieel besluit van 12 mei 2021. Een organisator is niet verplicht om tickets terug te betalen, maar kan een tegoedbon uitgeven, die gelijk is aan het betaalde bedrag en maximaal 3 jaar geldig is.