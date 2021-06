Tientallen doden bij luchtaanval op markt in Ethiopische regio Tigray

In de regio Tigray zijn bij een luchtaanval op een drukke markt in Togoga tientallen mensen om het leven gekomen, dat hebben verschillende hulpverleners gemeld. De medische staf van een lokaal ziekenhuis bevestigt 43 doden aan persbureau Reuters. Een arts van een naburig ziekenhuis en ooggetuigen spreken van meer dan 80 doden.



Op de middag werd er een luide knal gehoord door de bewoners van Togoga. "We zagen geen vliegtuig, maar we hoorden het wel", vertelde een vrouw uit de buurt. "Na de knal liep iedereen naar buiten om de gewonden te helpen." Patiënten vertellen dat een vliegtuig een bom op de markt heeft gedropt.