Tomorrowland 2021 gaat definitief niet door, organisatie dancefestival trekt er zelf stekker uit: "Met pijn in het hart"

"De timing speelt in ons nadeel. Want we hadden alles in handen om een nieuwe vergunningsaanvraag te kunnen doen", vertelt Debby Wilmsen, woordvoerder van Tomorrowland, in een eerste reactie op Studio Brussel. "Naar de Raad van State trekken: dat wilden we niet, omdat onze verstandhouding met de buurt zo goed is. Dan wil je geen juridisch getouwtrek."

"Intussen is er een Ministeriaal Besluit, dat evenementen voor 75.000 bezoekers regelt. En we hadden ook afgesproken met de burgemeesters dat privésecuritybedrijven veiligheidscontroles zouden kunnen doen. Zo werden de lokale politiediensten wat ontlast. Maar we zouden over enkele weken ten laatste moeten starten aan de fysieke opbouw op het terrein. En ondanks al onze voorstellen bleven er veel vraagtekens bij de burgemeesters. Wij hadden ons huiswerk gemaakt, maar de klok tikte luid voor ons. Het is niet meer haalbaar om op zo'n korte tijd iets te organiseren."