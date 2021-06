Corona-uitbraak in woonzorgcentrum Nijvel ondanks vaccinatie, 12 mensen overleden: "Het gaat om fragiele mensen"

"Het is inderdaad vreemd", zegt viroloog Johan Neyts in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Een woonzorgcentrum is wel een speciale omgeving, mensen wonen er dicht bij elkaar. We weten ook uit de eerste golf dat de verspreiding heel snel kan gaan, eens het virus binnen is. De Delta-variant (de Indiase, red.) is ook een lastig beestje. Die variant is veel besmettelijker dan de Britse, terwijl de Britse ook al besmettelijker was dan de oorspronkelijke variant. De Delta-variant zie ik niet graag opduiken in woonzorgcentra."