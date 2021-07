Vakbonden bij Bandag in Dilsen-Stokkem boos: "Directie heeft onderhandelingen eenzijdig stopgezet"

"We willen de 33 arbeidsplaatsen die bedreigd zijn, verlagen", zegt Eddy Kellens van ACV. "De directie heeft de onderhandelingen eenzijdig stopgezet. Wij willen onderhandelen maar de directie heeft alle bruggen opgeblazen en dat is voor ons onaanvaardbaar." Daarom is er nu een solidariteitsactie.

De directie van Bridgestone ontkent dat ze de onderhandelingen wil stopzetten. "Ondanks de verschillende vergaderingen met de ondernemingsraad, in het kader van de informatie- en consultatieprocedure, is sinds maart nog steeds geen vooruitgang geboekt. Ook niet na de verzoeningspoging die gisteren plaatsvond, met het nationaal paritair comité van de Scheikunde als bemiddelaar. Maar de directie vraagt de personeelsvertegenwoordigers om terug rond de tafel te zitten en op een constructieve manier de dialoog te hervatten. Dit is de enige manier om de toekomst van de fabriek veilig te stellen."