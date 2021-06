Ex-parlementslid Christian Van Eyken komt voorlopig vrij, Hof van Cassatie verwerpt strafmaat van 27 jaar cel

De advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie bracht - zoals altijd als een partij cassatie aantekent - een advies uit. Vanmorgen kreeg Kennes bijval van die advocaat-generaal. Ook volgens hem hebben de rechters in beroep de strafmaat van 23 jaar (zoals in eerste aanleg) naar 27 jaar verhoogd omdat de twee "zich niet waardig toonden het vertrouwen van de eerste rechters in hun hoedanigheid van amendement", aldus de advocaat-generaal aan Belga. Volgens hem is dat dus geen gegronde motivatie.

"Het is een minachting van het recht van een beschuldigde om zijn verdediging te organiseren zoals hij wil en daarom een schending van de rechten van de verdediging", aldus de advocaat-generaal nog. De zaak gaat daarom nu naar het hof van beroep in Bergen, dat zich over de strafmaat zal uitspreken. Van Eyken en zijn echtgenote zullen in afwachting van dat proces worden vrijgelaten uit de respectievelijke gevangenissen van Sint-Gillis en Berkendael.