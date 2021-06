Veel bemanningsleden zitten door corona vast op zee: "Het is een gouden kooi"

Provinciael is voor deze opdracht in april vertrokken. “Het is een ship delivery. We moesten het schip van Marseille terug naar de eigenaar in Taiwan brengen”, gaat hij verder. "Het is een luxejacht van 52 meter lang, luxueus ingericht. We hebben hier een jacuzzi. Maar het is uiteindelijk een gouden kooi”, vertelt de stuurman. “De bemanning zit wel vast.” “Het is een mooie reis, maar het is in mineur geëindigd", klonk het nog.



Maar er zijn zeelieden die in slechtere omstandigheden maanden op zee moeten verblijven. “400.000 zeelieden zitten vast door maatregelen die streng en vaak onredelijk zijn", gaat Provinciael verder. "Vooral in Azië zijn er problemen, in Europa minder.” Provinciael hoopt dat hij binnen één à twee maanden toch terug naar huis kan.