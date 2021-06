Verdacht overlijden in woonzorgcentrum Destelbergen: "Verdachte mogelijk oudste gedetineerde van ons land"

In WZC Kouterhof in Destelbergen is afgelopen maandag een van de bewoners in verdachte omstandigheden omgekomen. Er is een verdachte opgepakt, een medebewoner, en hij is naar de gevangenis gebracht. De leeftijd van het slachtoffer en de verdachte wil het parket niet bevestigen, maar het zou gaan om een persoon van bijna 100 jaar oud. Dat zou betekenen dat de verdachte de oudste gedetineerde van ons land is.