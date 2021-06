Verkoop Panini-stickers keldert: "Ruilmomenten zijn belangrijk voor de Panini-sfeer, Covid maakt dat moeilijk"

Is je zoon of dochter je dit jaar nog niet komen vragen om Panini-stickers te kopen? Dat kan, want de jacht op de populaire voetbalkaartjes blijft tijdens het EK dit jaar op veel speelplaatsen uit. "De verkoop is met 50 procent gedaald in vergelijking met het WK in 2018", zegt de baas van Panini België Thierry de Latre du Bosqueau. Concreet gingen er in 2018 zo'n 14.000 stickerpakjes over de toonbank. Dit jaar zijn dat er nog maar ongeveer 7.000. "Het is crisis voor iedereen."