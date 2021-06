Veroordeelde Catalaanse leiders zijn na 4 jaar vrij na gratie door de Spaanse regering

De negen werden opgepakt -of meldden zichzelf bij de rechtbank- na de mislukte afscheiding van Catalonië in 2017. Sindsdien zaten ze in de cel. Enkele jaren geleden werden ze veroordeeld tot celstraffen van 9 tot 13 jaar wegens secessie, opruiing en misbruik van openbare fondsen. De gratie houdt wel in dat ze geen openbaar ambt mogen bekleden voor de duur van hun veroordeling.

Veel Europese landen zaten verveeld met de zware straffen en de beklaagden overweegden klachten bij de Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het imago van Spanje werd er niet door opgekrikt en in Catalonië bleven de separatisten de grootste partijen vormen. Met de gratie wil premier Pedro Sanchez de spanningen verminderen, maar zijn minderheidsregering heeft ook de steun van de Catalaanse partij ERC nodig. Anderzijds zijn veel Spanjaarden boos over de gratie en loopt Sanchez zo een politiek risico.