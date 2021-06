Vlaams minister-president Jan Jambon: "Aan het einde van mijn regering zal er minder PFOS zijn dan aan het begin"

In "De ochtend" op Radio 1 benadrukte Vlaams minister-president Jan Jambon dat de Vlaamse regering een plan heeft voor de historische vervuiling. "De cijfers over de vervuiling zijn niet nieuw. In april 2020 heeft Vlaams minister Zuhal Demir al een PFOS-actieplan neergelegd. We pakken dit dus al een hele tijd aan", zei Jambon.



Wat gaat de Vlaamse regering dan concreet doen? "We gaan veel meer meten, lozingen die nu nog gebeuren, gaan we stopzetten. Dit is wel een vervuiling die al tientallen jaren aan de gang is geweest, dat draai je niet met een vingerknip om, maar het plan is er en wordt uitgevoerd. Er zal op het einde van deze regering minder PFOS in het Vlaamse water zitten dan bij de start", belooft Jambon.