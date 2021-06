Werkstraffen en boetes voor ultrakatholieken die Holy Cow beschadigden in kerk Kuttekoven

De conservatieve priester Eric Jacqmin organiseerde begin november 2017 bijna dagelijks een protestactie aan de ontwijde kerk. Om de toegang tot de kerk te voorkomen werd het slot verschillende keren vol gespoten met lijm. Op 18 november werd er brand gesticht aan de deur van de gasthuiskapel. In de nacht van 21 op 22 november werd een raampje van de kerk ingeslagen en konden priester Eric Jacqmin en Robin Vandenberghe met een takkenzaag die bevestigd was op een stok één van de koorden waaraan de koe hing doorzagen.

In de nacht van 1 op 2 december trok Jacqmin opnieuw naar de kerk. Deze keer in het gezelschap van drie diepgelovige broers en een kennis van hen uit het Brusselse. Eén van hen drong de kerk via het gebroken glasraam binnen terwijl de anderen de wacht hielden. Hij haalde de koe neer, sloeg de polyester poten kapot, maakte een gat in de buik en goot er vervolgens zuur over. Ook werden er extreem-rechtse spreuken en symbolen in de kerk aangebracht.