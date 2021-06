14 wilde, exotische dieren in beslag genomen bij handelaar in Duffel

De wasberen en stinkdieren die in beslag werden genomen, zitten voorlopig ook in quarantaine, want ze kunnen schadelijke virussen of parasieten dragen. "De wasberen staan op een lijst van invasieve exoten. Men vreest dat ze zullen uitbreken en hier schade gaan toebrengen aan het milieu. Ze kunnen ook nog eens een spoelworm in zich dragen die gevaarlijk is voor mensen."

De dieren worden voorlopig opgevangen in Opglabbeek. Later zal worden beslist of ze terug mogen naar de handelaar. Anders gaan ze naar een dierentuin in ons land of in het buitenland.