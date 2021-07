Younited Cycling Roeselare start  wielerclub voor thuis-en daklozen

Het project is gegroeid uit Younited Football, de vroegere Homeless Cup, en een organisatie die via de voetbalsport dak- en thuislozen en mensen met een verslavingsproblematiek terug voeling wil geven met de maatschappij. Younited Cycling Roeselare begon samen met Kortrijk met een Younited Cycling-initiatief, maar is de eerste organisatie in West-Vlaanderen die zo'n ruime omkadering heeft uitgewerkt. "Want het gaat niet om fietsen alleen. Er is ook een medisch programma dat gevolgd wordt door de deelnemers, politiezone RIHO geeft een korte opleiding hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer en museum KOERS geeft een basisopleiding fietsherstelling”, vertelt coördinator Thomas Goethals.