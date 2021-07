Zoutleeuw opent beweegroute in OCMW-park

Het OCMW-park in Zouleeuw heeft er sinds kort een attractie bij: een beweegroute. Zo'n route is een sportieve wandeling, waarbij je op verschillende plaatsen eenvoudige oefeningen kan uitvoeren. Die worden uitgelegd op de bordjes langs de route. In Zouleeuw zijn dat er zeventien. "Het is een ideale activiteit om met je kinderen of kleinkinderen te doen, of met je vereniging of vriendengroep. In plaats van gewoon op een bankje te zitten, pik je een paar oefeningen mee en heb je weer wat meer bewogen", vertelt schepen van Welzijn en Gezonde Gemeente Ilse Beelen (CD&V). "De oefeningen zijn trouwens zeer laagdrempelig. Het gaat bijvoorbeeld om een boksbeweging of stretching van de kuiten."